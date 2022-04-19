По факту ДТП с участием рейсового автобуса проводится проверка
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 18 апреля, в Кабанском районе Бурятии улетела в кювет и перевернулась маршрутка с пассажирами. Сегодня стало известно, что в автобусе ехали 14 пассажиров.
- Около 17 часов на 375 км автодороги Иркутск – Чита 35-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя со стороны посёлка Селенгинск в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Всего в автобусе находилось 14 человек, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получила 33-летняя пассажирка маршрутки.
- В настоящий момент по факту ДТП с участием рейсового автобуса проводится проверка, - уточнили в Госавтоинспекции.
Известно, что автобус следовал по маршруту «Кабанск – Улан-Удэ».
В Бурятии в перевернувшейся маршрутке ехали 14 пассажиров
Происшествия, Фото:
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