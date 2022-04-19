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В Бурятии в перевернувшейся маршрутке ехали 14 пассажиров

В Бурятии в перевернувшейся маршрутке ехали 14 пассажиров
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По факту ДТП с участием рейсового автобуса проводится проверка

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 18 апреля, в Кабанском районе Бурятии улетела в кювет и перевернулась маршрутка с пассажирами. Сегодня стало известно, что в автобусе ехали 14 пассажиров.

- Около 17 часов на 375 км автодороги Иркутск – Чита 35-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя со стороны посёлка Селенгинск в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Всего в автобусе находилось 14 человек, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получила 33-летняя пассажирка маршрутки.

- В настоящий момент по факту ДТП с участием рейсового автобуса проводится проверка, - уточнили в Госавтоинспекции.

Известно, что автобус следовал по маршруту «Кабанск – Улан-Удэ». 
ДТП автобус

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