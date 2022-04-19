В забайкальскую колонию пытались доставить телефоны

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Свёртки перекинули через забор



В исправительную колонию №3 в Забайкальском крае пытались доставить свёртки с запрещёнными предметами, неизвестный перекинул «посылку» через ограждение в район жилой зоны. Это заметил часовой поста и сработала кнопка тревожной сигнализации.



Тут же в предположительный район переброса выдвинулись сотрудники дежурной смены и караула. В результате обследования территории участка сотрудники учреждения обнаружили и изъяли два свёртка белого цвета, перемотанные скотчем.



- В результате вскрытия и осмотра данных свёртков было установлено, что в них находится два сотовых телефона, четыре блока питания зарядного устройства, три USB-кабеля, батарея для сотового телефона и десять сим-карт нескольких региональных компаний, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



По данному факту назначена и проводится служебная проверка

