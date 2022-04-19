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В забайкальскую колонию пытались доставить телефоны

В забайкальскую колонию пытались доставить телефоны
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Свёртки перекинули через забор

В исправительную колонию №3 в Забайкальском крае пытались доставить свёртки с запрещёнными предметами, неизвестный перекинул «посылку» через ограждение в район жилой зоны. Это заметил часовой поста и сработала кнопка тревожной сигнализации.

Тут же в предположительный район переброса выдвинулись сотрудники дежурной смены и караула. В результате обследования территории участка сотрудники учреждения обнаружили и изъяли два свёртка белого цвета, перемотанные скотчем.

- В результате вскрытия и осмотра данных свёртков было установлено, что в них находится два сотовых телефона, четыре блока питания зарядного устройства, три USB-кабеля, батарея для сотового телефона и десять сим-карт нескольких региональных компаний, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.

По данному факту назначена и проводится служебная проверка
Забайкальский край

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