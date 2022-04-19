Крупный пожар в Бурятии тушили с помощью вертолёта

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Выгорело 450 квадратных метров



Вчера, 18 апреля, около шести часов вечера в посёлке Малая Курба Хоринского района Бурятии загорелись три дома. Предварительно, они предназначены для проживания в летний период.



На месте работали пожарная часть №48 и добровольная пожарная команда. Дополнительно к месту пожара следуют подразделения ГПС Бурятии - ПЧ №51, 64, 47.



В 20:45 пожар был локализован. В 21:00 в Малой Курбе приземлился борт МИ-8 МЧС России приземлился с аэромобильной группировкой на борту.



Ближе к одиннадцати часам вечера ликвидировали открытое горение на площади 450 квадратных метров. По состоянию на шесть утра возгорание полностью потушено, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

