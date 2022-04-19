В Иркутской области обнаружили тело новорождённого

Происшествия, Фото: из архива

Следователи устанавливают мать ребёнка



16 апреля на улице Орджоникидзе в посёлке Усть-Уда обнаружили тело новорождённого ребёнка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.



По данному факту Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».



- В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции принимаются меры по установлению матери. Предварительно установлено, что ребёнок родился живым, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

