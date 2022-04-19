Следователи устанавливают мать ребёнка
16 апреля на улице Орджоникидзе в посёлке Усть-Уда обнаружили тело новорождённого ребёнка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
По данному факту Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
- В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции принимаются меры по установлению матери. Предварительно установлено, что ребёнок родился живым, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области обнаружили тело новорождённого
Происшествия, Фото:
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