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В Иркутской области обнаружили тело новорождённого

В Иркутской области обнаружили тело новорождённого
Происшествия,  Фото:из архива
Следователи устанавливают мать ребёнка

16 апреля на улице Орджоникидзе в посёлке Усть-Уда обнаружили тело новорождённого ребёнка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По данному факту Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции принимаются меры по установлению матери. Предварительно установлено, что ребёнок родился живым, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутская область

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