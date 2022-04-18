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В Бурятии маршрутка с пассажирами опрокинулась в кювет

В Бурятии маршрутка с пассажирами опрокинулась в кювет
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
В ДТП попал рейсовый автобус, ехавший из района в Улан-Удэ

В понедельник, 18 апреля, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с маршруткой «Фиат Дукато». Автобус следовал из Кабанска в Улан-Удэ, когда опрокинулся в кювет.

- Около 17 часов на федеральной трассе «Байкал» водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получила пассажирка. Она была доставлена в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 марта в Селенгинском районе Бурятии произошло крупное ДТП с участием маршрутного автобуса. На автодороге Улан-Удэ – Кяхта вблизи села Тохой столкнулись легковушка «Тойота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», вёзший команду юных волейболистов с соревнований. Иномарка превратилась в груду металла, а автобус перевернулся.

Пассажир и водитель легковушки погибли на месте.

Пострадали 14 человек, из них госпитализированы были пять человек. Одного юного спортсмена вскоре перевезли из Гусиноозёрска в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.

По факту ДТП была начата доследственная проверка
ДТП автобус

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