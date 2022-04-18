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Рыбаки устраивают пожары в нацпарке в Бурятии

Рыбаки устраивают пожары в нацпарке в Бурятии
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Происшествия зафиксированы на Койморских озёрах

В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» рассказали о пожарах на территории Койморских озёр.

- Система Койморских озёр расположена именно на таких землях. Ежегодно, после схода снежного покрова, там фиксируются возгорания сухой травянистой растительности. Поджоги устраивают нерадивые рыбаки. Высота пламени может достигать полутора метров, при этом в ветреную погоду скорость распространения пожара достигает свыше метра в секунду, - поделились в пресс-службе нацпарка.

Обустройство минерализованных полос здесь невозможно – техника попросту не пройдёт в болотистой местности с многочисленными речками.

Пожары здесь в последнее время участились. Сотрудники нацпарка ежедневно наблюдают за возгораниями на Койморских озёрах.

- Учитывая беспокойство местных жителей и гостей района, сообщаем, что переход возгораний на леса ограничен той же болотистой местностью с многочисленными речками, - заявили в Тункинском нацпарке.

Справка:

Под общим названием Койморские озера известно место многочисленных мелких озерков вблизи сел Тагархай и Толтой. Эти озера занимают небольшую площадь и связаны между собой протоками. Они являются озеровидным расширением русла реки Тунки, в которых течение почти незаметное, поток теряется в болотистой низине.

Наиболее крупные озера: Большая и Малая Ангара, ЕхеТолта, Бахыннуур, ЕхеСаганур, Бага Саганур. В озерах Ширшонка и Бутаковское залегают лечебные грязи. Отсюда открывается великолепный ландшафт с видом на гольцы. Рядом с озерами находятся потухшие вулканы с многочисленными родниками.

С Койморскими озерами связана легенда о Буха-Нойоне, где он отдыхал на камне и оставил след-углубление. Этот холм назван Буха-Нойони Хэбтэшэ – лежак Буха-Нойона. Вблизи горы с шаманским святилищем были сооружены Койморская миссионерская церковь, сгоревшая в 1919 году, и дуган , не сохранившийся до наших дней.

Койморские озёра утверждены в качестве памятника природы решением в 1980 году.

пожар национальный парк

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