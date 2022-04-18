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В Улан-Удэ грузовой поезд насмерть сбил девушку

В Улан-Удэ грузовой поезд насмерть сбил девушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшей было 18 лет

В Улан-Удэ в результате наезда грузового поезда погибла 18-летняя девушка. Трагедия произошла накануне, 17 апреля, вечером на перегоне Заудинский – Тальцы. О происшествии «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Будут изучены действия погибшей девушки, а также локомотивной бригады и лиц, ответственных за безопасность на объектах транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2020 года в Заиграевском районе на станции Челутай при отправлении грузового поезда погиб осмотрщик-ремонтник вагонов.

смерть поезд

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