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Трое иркутян взыскали 4 млн с обманувшего их мошенника

Трое иркутян взыскали 4 млн с обманувшего их мошенника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Приставы направили постановление об удержании денег из заработной платы

Судебные приставы Иркутска взыскали 4 млн рублей в пользу трёх местных жителей, которые пострадали от мошеннических действий.

Ранее в Свердловский районный суд Иркутска обратились три гражданина, пострадавшие от действий финансовой компании, сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.

- Установлено, что мужчина открыл компанию, которая занималась приёмом от населения денежных займов под проценты. Через некоторое время гражданам перестали поступать проценты от вложенных денежных средств, а сами финансовые вложения возвращены не были. Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 6 месяцев. Кроме того, обязал выплатить причинённый преступлением ущерб в пользу трёх граждан в размере 4 млн рублей, - говорится в сообщении.

Постановление о возбуждении сводного исполнительного производства было вручено должнику лично. Судебный пристав разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть приняты в случае игнорирования требований. Однако мужчина доводам не внял и долг не оплатил.

В связи с этим, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей, а на работу должника направили постановление об удержании денег из заработной платы. После чего гражданин сам оплатил ущерб. Средства перечислены взыскателям. 
судебные приставы мошенничество

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