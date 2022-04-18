Приставы направили постановление об удержании денег из заработной платы
Судебные приставы Иркутска взыскали 4 млн рублей в пользу трёх местных жителей, которые пострадали от мошеннических действий.
Ранее в Свердловский районный суд Иркутска обратились три гражданина, пострадавшие от действий финансовой компании, сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.
- Установлено, что мужчина открыл компанию, которая занималась приёмом от населения денежных займов под проценты. Через некоторое время гражданам перестали поступать проценты от вложенных денежных средств, а сами финансовые вложения возвращены не были. Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 6 месяцев. Кроме того, обязал выплатить причинённый преступлением ущерб в пользу трёх граждан в размере 4 млн рублей, - говорится в сообщении.
Постановление о возбуждении сводного исполнительного производства было вручено должнику лично. Судебный пристав разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть приняты в случае игнорирования требований. Однако мужчина доводам не внял и долг не оплатил.
В связи с этим, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей, а на работу должника направили постановление об удержании денег из заработной платы. После чего гражданин сам оплатил ущерб. Средства перечислены взыскателям.
Трое иркутян взыскали 4 млн с обманувшего их мошенника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одна из юных вандалок отправлена под арест
Приставы направили постановление об удержании денег из заработной платы
О трауре объявил глава Кабанского района, где произошла трагедия
Тело школьницы нашли спустя два часа
Патруль Росгвардии намеренно перегородил дорогу
Компенсации близким погибших поручено выплатить оперативно
Мальчик ушёл под воду на глазах у друга
Пассажир набросился на водителя
26-летняя преступница нанесла побои и похитила сумку у читинки
Героиней оказалась сотрудница аэровокзала
Пострадавшая пока находится в реанимации
Трагедия произошла на федеральной трассе «Байкал»
Мужчина, убивший сожительницу, сваливал вину на неё
На место выезжали взрывотехники ОМОН
Наезд произошёл на улице в СНТ