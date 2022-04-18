Трое иркутян взыскали 4 млн с обманувшего их мошенника

Приставы направили постановление об удержании денег из заработной платы



Судебные приставы Иркутска взыскали 4 млн рублей в пользу трёх местных жителей, которые пострадали от мошеннических действий.



Ранее в Свердловский районный суд Иркутска обратились три гражданина, пострадавшие от действий финансовой компании, сообщает пресс-служба УФССП Иркутской области.



- Установлено, что мужчина открыл компанию, которая занималась приёмом от населения денежных займов под проценты. Через некоторое время гражданам перестали поступать проценты от вложенных денежных средств, а сами финансовые вложения возвращены не были. Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 6 месяцев. Кроме того, обязал выплатить причинённый преступлением ущерб в пользу трёх граждан в размере 4 млн рублей, - говорится в сообщении.



Постановление о возбуждении сводного исполнительного производства было вручено должнику лично. Судебный пристав разъяснил меры принудительного характера, которые могут быть приняты в случае игнорирования требований. Однако мужчина доводам не внял и долг не оплатил.



В связи с этим, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей, а на работу должника направили постановление об удержании денег из заработной платы. После чего гражданин сам оплатил ущерб. Средства перечислены взыскателям.

