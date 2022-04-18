В Улан-Удэ пьяная автомобилистка врезалась в машину Росгвардии

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Патруль Росгвардии намеренно перегородил дорогу



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали пенсионерку, ехавшую пьяной за рулём. Для того, чтобы остановить машину, патруль преградил дорогу своим автомобилем.



- Служебный автомобиль следовал по маршруту патрулирования в Октябрьском районе. Во время движения по улице Шумяцкого росгвардейцы заметили автомобиль, который резко начал движение с места и выехал на полосу встречного движения. Чтобы не допустить трагедии на дороге, мгновенно оценив обстановку, патрульный экипаж решил принять меры по предотвращению аварийной ситуации и перегородил дорогу, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В итоге автомобиль под управлением пьяной женщины врезался в служебную машину. Женщина была задержана и передана приехавшим сотрудникам ДПС.



Результат освидетельствования составил 0,81 мг/л. Прав управления транспортом 61-летняя женщина не имеет.



Составлен административный материал по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.



В ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, пострадавших людей нет.



