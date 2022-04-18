Пассажир набросился на водителя
В Иркутске 28-летний молодой человек задержан за угон машины у водителя такси.
С сообщением о хищении авто в дежурную часть полиции таксист обратился в четверг, 14 апреля.
- Когда мужчина привёз клиентов по указанному в заявке адресу, между ним и одним из пассажиров произошёл конфликт. Злоумышленник нанёс водителю телесные повреждения и завладел автомобилем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Оперативники уголовного розыска установили личность угонщика и передали ориентировку наружным нарядам. Через пару часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого и обнаружили автомобиль.
Выяснилось, что после случившегося задержанный бросил машину в одном из дворов Ленинского района, повредил её и украл из салона мобильный телефон. По одной из версий, на момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Кроме того, в зависимости от тяжести вреда здоровью, причинённого потерпевшему, действиям фигуранта будет дана правовая оценка, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске пассажир угнал машину таксиста
Происшествия, Фото:
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