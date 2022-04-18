В Чите девушка ограбила знакомую из-за конфликта

26-летняя преступница нанесла побои и похитила сумку у читинки



В Чите в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой грабежа. Женщина рассказала, что ночью на улице к ней со спины подошёл неизвестный, нанёс побои и вырвал из рук сумку, в которой находилось 37 тысяч рублей и сотовый телефон.



Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемую - 26-летнюю ранее судимую знакомую потерпевшей. Она призналась полицейским, что совершила преступление из-за ранее возникшего конфликта.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



