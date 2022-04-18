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В аэропорту Улан-Удэ спасли пассажира, у которого остановилось сердце

В аэропорту Улан-Удэ спасли пассажира, у которого остановилось сердце
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Героиней оказалась сотрудница аэровокзала

14 апреля в улан-удэнском аэропорту спасли пассажира, у которого остановилось сердце. Об этом рассказал в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

В зале прилёта стало резко плохо пассажиру, который сошёл с прилетевшего самолёта. У него случилась остановка сердца, пропал пульс.

Жизнь мужчине стала сотрудница аэровокзала, медицинская сестра филиала ООО «Полимед» Зинаида Серых, которая находилась на суточном дежурстве. Она тут же бросилась на помощь, начав делать мужчине непрямой массаж сердца, а также искусственное дыхание рот в рот).

- В результате грамотных действий медсестры была восстановлена сердечная деятельность. Медицинская сестра сопровождала пассажира до приезда скорой помощи, - рассказал Дмитрий Гармаев. – Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Зинаиду за её правильные и героические действия. Огромная благодарность за то, что у нас есть такие профессиональные медики. Спасибо вам!

Этот случай гендиректор аэропорта «Байкал» назвал «экстраординарным».

 
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2014 году в здании аэропорта произошла трагедия – умерла 30-летняя пассажирка. Семья навсегда покидала Бурятию, отправляясь на ПМЖ в Санкт-Петербург. Женщина потеряла сознание на втором этаже, перед входом в зал досмотра, на глазах у своего мужа, маленькой дочки и большой очереди пассажиров. Медики аэропорта пытались её реанимировать, но безуспешно, приехавшая через полчаса «скорая» констатировала смерть.

Причиной трагедии стало то, что женщина-«сердечник», у которой был установлен электрокардиостимулятор, на входе в аэропорт шагнула под рамку металлодетектора. Хотя имела справку справку о наличии кардиостимулятора и должна была проходить безопасный для неё ручной досмотр. Вероятно, произошло это из-за того, что женщина летела в первый раз и не сориентировалась. Её смерть в итоге была признана в итоге биологической и не имеющей причинной связи с действиями других лиц. В связи с этим спустя полгода разбирательств было отказано в возбуждении уголовного дела
Аэропорт "Байкал"

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