Очаг локализован
За последние сутки в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они действовали в Джидинском, Заиграевском, Закаменском и Кяхтинском районах.
- Три лесных пожара возникло из-за перехода огня с земель иных категорий, один – из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работал 81 сотрудник из лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Лиц. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,8 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Три лесных пожара ликвидировано.
На утро 18 апреля продолжается дотушивание локализованного очага в Закаменском районе на площади 2,5 га.
На тушении работают 39 человек, задействовано четыре единицы техники.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии действует один лесной пожар
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 18.04.2022
Возбуждено уголовное дело
Происшествия, 17.04.2022
Уточняется, что погибли трое мужчин и две женщины
Произошло возгорание недостроенного дома, огонь перекинулся на лесной массив
МЧС напоминает о пожарной безопасности в преддверии Родительского дня
Вина поджигателей достоверно установлена
Молодые люди совершили как минимум три похищения
Полиция проводит проверку
Огнём пройдено более семи гектаров
Начата доследственная проверка
Чудом обошлось без пострадавших
Мужчинам грозит до десяти лет колонии
Эвакуировали 13 семей
Фура пробила ограждение и слетела с дороги
Они подозреваются в получении взятки в более чем 100 тысяч рублей
Неизвестные «порезали» более 10 чужих машин