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В Бурятии действует один лесной пожар

В Бурятии действует один лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Очаг локализован

За последние сутки в Бурятии возникло четыре лесных пожара. Они действовали в Джидинском, Заиграевском, Закаменском и Кяхтинском районах.

- Три лесных пожара возникло из-за перехода огня с земель иных категорий, один – из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работал 81 сотрудник из лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Лиц. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,8 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Три лесных пожара ликвидировано.

На утро 18 апреля продолжается дотушивание локализованного очага в Закаменском районе на площади 2,5 га.

На тушении работают 39 человек, задействовано четыре единицы техники.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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