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В Улан-Удэ горело кладбище

В Улан-Удэ горело кладбище
Происшествия, 
МЧС напоминает о пожарной безопасности в преддверии Родительского дня

С начала года в Бурятии зарегистрировано 157 возгораний сухой травы, пройденная пожарами площадь составила 299,5 га. Причиной возгораний остаётся в большинстве своём небрежные и легкомысленные действия жителей.

Так, 14 апреля в Хоринском районе мужчина в нарушении требований пожарной безопасности и в период действия особого противопожарного режима бросил непотушенный окурок сигареты на землю. Из-за ветра пожар вышел из-под контроля и распространился на площади 21 гектар.

За нарушение требований пожарной безопасности его привлекли к административной ответственности.

Ещё одного виновного в возгорании сухой растительности на площади 50 квадрантных метров органы дознания МЧС России установили в Тарбагатайском районе. В отношении нарушителя требований пожарной безопасности составлен административный протокол и наложен штраф в размере двух тысяч рублей.

-Также в преддверии Родительского дня граждане все чаще посещают кладбища, которые приводят в порядок, убирают сухую траву и мусор, при этом пренебрегают мерами пожарной безопасности, в результате чего происходят загорания,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Накануне в городе Улан-Удэ произошло возгорание мусора и сухой травы на площади 400 квадратных метров. Огонь быстро перешёл на семь могил. Вблизи очага возгорания находился лес. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня, ликвидировав очаг возгорания.

Про пожар на кладбище в микрорайоне Восточный сообщили подписчики группы «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте». Родственников покойных попросили посетить захоронения, поскольку пожар закоптил могилки, а от венков остался только проволочный каркас.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности, а также напоминает о том, что в период действия особого противопожарного режима запрещено:

- разведение костров;

- выжигание сухой травы и, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.

пожар

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