В Улан-Удэ горело кладбище













Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности, а также напоминает о том, что в период действия особого противопожарного режима запрещено:



- разведение костров;



- выжигание сухой травы и, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.



Про пожар на кладбище в микрорайоне Восточный сообщили подписчики группы «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте». Родственников покойных попросили посетить захоронения, поскольку пожар закоптил могилки, а от венков остался только проволочный каркас.

С начала года в Бурятии зарегистрировано 157 возгораний сухой травы, пройденная пожарами площадь составила 299,5 га. Причиной возгораний остаётся в большинстве своём небрежные и легкомысленные действия жителей.Так, 14 апреля в Хоринском районе мужчина в нарушении требований пожарной безопасности и в период действия особого противопожарного режима бросил непотушенный окурок сигареты на землю. Из-за ветра пожар вышел из-под контроля и распространился на площади 21 гектар.За нарушение требований пожарной безопасности его привлекли к административной ответственности.Ещё одного виновного в возгорании сухой растительности на площади 50 квадрантных метров органы дознания МЧС России установили в Тарбагатайском районе. В отношении нарушителя требований пожарной безопасности составлен административный протокол и наложен штраф в размере двух тысяч рублей.-Также в преддверии Родительского дня граждане все чаще посещают кладбища, которые приводят в порядок, убирают сухую траву и мусор, при этом пренебрегают мерами пожарной безопасности, в результате чего происходят загорания,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Накануне в городе Улан-Удэ произошло возгорание мусора и сухой травы на площади 400 квадратных метров. Огонь быстро перешёл на семь могил. Вблизи очага возгорания находился лес. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня, ликвидировав очаг возгорания.