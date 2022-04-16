Шесть забайкальцев вернули затраты на тушение пожаров

Вина поджигателей достоверно установлена
Из 66 случаев лесных пожаров на территории Забайкалья достоверно выявлена и установлена вина шести забайкальцев, которые нарушили правила пожарной безопасности. Им предъявлены затраты на тушения лесных пожаров в сумме от 68 тысяч до 267 тысяч рублей.
- На всех шестерых человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.32 – нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Они понесут административное наказание как виновники возникновения лесных пожаров, - отметили в отделе охраны и защиты леса Минприроды.
За прошедшую неделю патрульными группами ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края» фактически предотвращено 11 лесных пожаров. На всех людей составлены протоколы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Работа в этом направлении продолжается.
С 21 марта объявлен пожароопасный сезон в лесах на территории Акшинского лесничества, с 24 марта - Ингодинского лесничества, с 28 марта - Агинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Беклемишевского, Балейского, Верхне-Читинского, Дульдургинского, Кыринского, Оленгуйского, Ононского, Читинского лесничеств и Оловянинского участкового лесничества.
С 26 марта особый противопожарный режим (ОПР) введён на территории Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Калганского, Краснокаменского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского, Улетовского, Читинского районов, Приаргунского муниципального округа, города Краснокаменск и посёлка Агинское.
С 1 апреля в Балейском, Газимуро-Заводском, Карымском, Красночикойском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском, Шелопугинском, Шилкинском районах, городе Петровск-Забайкальский и Чите.
- В связи с введением ОПР принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан будет наложен штраф до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч. Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Люди, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение от 40 до 50 тысяч рублей.
Шесть забайкальцев вернули затраты на тушение пожаров
Происшествия, Фото:
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