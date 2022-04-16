Молодые люди совершили как минимум три похищения
Четверо жителей Иркутска обвиняются похищении людей.
5 апреля молодые люди, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь около дома № 90 по улице Маршала Конева, схватили девушку, силой поместили её в автомобиль, удерживали и перемещали по территории Иркутского района. Затем в рабочем посёлке Маркова они избили потерпевшую, заставили её испачкать своё лицо зелёнкой. После выполнения всех требований подозреваемых девушку отпустили.
По горячим следам сотрудники полиции задержали похитителей. Ими оказались местные жители в возрасте 18 – 19 лет. Установлена причастность обвиняемых ещё к двум аналогичным эпизодам похищений людей.
- Следователи СК установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В квартирах подозреваемых провели обыски. Изъято оружие, балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.
Молодых людей заключили под стражу. Они арестованы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске задержали похитителей людей
Происшествия, Фото:
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