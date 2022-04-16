В Бурятии тушили два лесных пожара

Огнём пройдено более семи гектаров
За прошедшие сутки из-за перехода огня с иных категорий произошло два лесных пожара в Заиграевском районе. На тушении работало 35 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 13 единиц лесопожарной техники.
Пожар начался от трассы и по сухой траве распространился в сторону леса. Этому способствовал сильный ветер.
Лесные пожары ликвидированы в первые сутки. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 7,4 га., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства
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