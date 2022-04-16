В Чите проверят информацию о нападении собаки на девочку-подростка

Начата доследственная проверка



15 апреля в нескольких СМИ появилась информация о нападении собаки на подростка в городе Чите. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



По данным средств массовой информации, собака покусала 13-летнюю девочку в посёлке КСК города Читы.



- Следователи проведут комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Будет опрошена пострадавшая девушка-подросток, её родители. Будет устанавливаться степень вреда, причинённого нападением животного, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

