Начата доследственная проверка
15 апреля в нескольких СМИ появилась информация о нападении собаки на подростка в городе Чите. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
По данным средств массовой информации, собака покусала 13-летнюю девочку в посёлке КСК города Читы.
- Следователи проведут комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Будет опрошена пострадавшая девушка-подросток, её родители. Будет устанавливаться степень вреда, причинённого нападением животного, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Чите проверят информацию о нападении собаки на девочку-подростка
Происшествия, Фото:
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