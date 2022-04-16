Мужчинам грозит до десяти лет колонии
Кражу кабеля на сумму более 16 миллионов рублей раскрыли полицейские на севере Иркутской области.
По предварительной информации, осенью прошлого года, двое жителей города Усть-Илимска 26 и 30 лет похитили свыше 22 тысяч метров электропроводов. Следствием установлено, что один из фигурантов работал сторожем предприятия, из которого они и совершали кражи. Он называл сообщнику дату и время, когда можно вывезти украденное имущество.
На следующий день после кражи, ворованный кабель нарезали на куски, очищали от изолирующего материала и сдавали на пункт приёма цветного металла. Доход от содеянного превысил 1 млн. рублей.
По местам проживания подозреваемых изъяты угловая шлифовальная машинка и принадлежности к ней.
Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области сторож с приятелем украли кабель на 16 млн рублей
Происшествия, Фото:
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