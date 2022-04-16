В Иркутской области сторож с приятелем украли кабель на 16 млн рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчинам грозит до десяти лет колонии



Кражу кабеля на сумму более 16 миллионов рублей раскрыли полицейские на севере Иркутской области.



По предварительной информации, осенью прошлого года, двое жителей города Усть-Илимска 26 и 30 лет похитили свыше 22 тысяч метров электропроводов. Следствием установлено, что один из фигурантов работал сторожем предприятия, из которого они и совершали кражи. Он называл сообщнику дату и время, когда можно вывезти украденное имущество.







На следующий день после кражи, ворованный кабель нарезали на куски, очищали от изолирующего материала и сдавали на пункт приёма цветного металла. Доход от содеянного превысил 1 млн. рублей.



По местам проживания подозреваемых изъяты угловая шлифовальная машинка и принадлежности к ней.



Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.



Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

