В Забайкалье обрушилась стена дома

Эвакуировали 13 семей
Днём 15 апреля в квартир жилого двухэтажного 16-квартирного дома в посёлке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края обрушилась стена.
По предварительной информации, обрушение стены произошло в пустующей квартире. Все проживающие в доме 13 семей эвакуированы, в настоящее время проводится работа по их расселению.
На место выехали и.о. Борзинского межрайонного прокурора Тимур Дондоков и заместитель прокурора Юлия Дудкина, которые уже приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения «Шерловогорское».
- В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку действиям муниципалитета и управляющей компании по содержанию дома, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также устранению последствий обрушения. Особое внимание будет уделено защите и восстановлению прав граждан, проживающих в указанном доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности.
Эвакуировали 13 семей
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