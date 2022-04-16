В Забайкалье обрушилась стена дома









Днём 15 апреля в квартир жилого двухэтажного 16-квартирного дома в посёлке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края обрушилась стена.По предварительной информации, обрушение стены произошло в пустующей квартире. Все проживающие в доме 13 семей эвакуированы, в настоящее время проводится работа по их расселению.На место выехали и.о. Борзинского межрайонного прокурора Тимур Дондоков и заместитель прокурора Юлия Дудкина, которые уже приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения «Шерловогорское».- В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку действиям муниципалитета и управляющей компании по содержанию дома, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также устранению последствий обрушения. Особое внимание будет уделено защите и восстановлению прав граждан, проживающих в указанном доме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности.