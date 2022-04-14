Магнитуда землетрясения 4,1
14 апреля в Бурятии произошло второе за день землетрясение. Оно зафиксировано в Курумканском районе в 19:42. Магнитуда землетрясения 4,1.
- Эпицентр находился в 36 км юго-восточней села Арзгун Курумканского района.По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», около 12 часов произошло землетрясение в соседнем Северо-Байкальском районе. Ощущались слабые толчки в посёлке Янчукан.
В Бурятии произошло второе за день землетрясение
Происшествия, Фото:
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