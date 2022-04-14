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В Улан-Удэ оцепляли вокзал

В Улан-Удэ оцепляли вокзал
Происшествия, 
На месте работали экстренные службы

К вечеру 14 апреля в Улан-Удэ экстренные службы и правоохранительные органы работали на железнодорожном вокзале.

Как стало известно «Байкал-Daily», произошло это не из-за угроз о минировании, которые происходят в последнее время в городе. На территории нашли гранату.

Работавшие на месте специалисты установили, что это учебная граната, она не представляет опасности.


Также сегодня утром эвакуировали учеников трёх школ №№ 8, 32 и 49. Поступили сообщения с угрозами. Взрывотехники осмотрели здания и установили, что информация ложная.

граната железнодорожный вокзал

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