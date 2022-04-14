В Улан-Удэ оцепляли вокзал

На месте работали экстренные службы
К вечеру 14 апреля в Улан-Удэ экстренные службы и правоохранительные органы работали на железнодорожном вокзале.
Как стало известно «Байкал-Daily», произошло это не из-за угроз о минировании, которые происходят в последнее время в городе. На территории нашли гранату.
Работавшие на месте специалисты установили, что это учебная граната, она не представляет опасности.
Также сегодня утром эвакуировали учеников трёх школ №№ 8, 32 и 49
. Поступили сообщения с угрозами. Взрывотехники осмотрели здания и установили, что информация ложная.
На месте работали экстренные службы
Ущерб составил почти 400 тысяч
Тайник обустроили в заброшенной насосной станции
Также пожарные спасли двух детей
Мужчина, зверски убивший маленького ребёнка, признан вменяемым
Пожары на кладбищах произошли в Улан-Удэ и в Тарбагатайском районе
Владелец сбитой коровы и автомобилист встречались и в районном, и в Верховном суде
Ощущались слабые толчки
Людей с верхних этажей спасали по автолестнице
Число детсадовцев, у которых обнаружена инфекция, выросло
На утро 14 апреля новых пожаров нет
Угонщики надеялись получить вознаграждение за возврат машин
Действия вора привели к перебоям в подаче электроэнергии
Мужчина устроил пожар и уехал домой
Потерявший управление автомобиль несколько раз перевернулся