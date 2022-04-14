В приграничном районе Забайкалья нашли тайник с оружием









На приграничной территории Калганского района Забайкальского края обнаружили 11 единиц незарегистрированного оружия. Из них четыре единицы нарезного и семь – гладкоствольного. Также изъято около 2000 боеприпасов и более килограмма пороха различных марок, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю.Часть обнаруженного нарезного оружия была кустарно переделана в боевое из ранее охолощенных образцов.Кроме того, пограничный наряд, осматривая заброшенную насосную станцию, расположенную в пяти километрах от государственной границы в окрестностях села Староцурухайтуй Приаргунского района, обнаружил тайник. Там спрятали гладкоствольный карабин «Сайга-12К» со следами уничтожения идентификационного номера.Оружие, боеприпасы и порох изъяты. Устанавливаются лица, причастные к их незаконному обороту.