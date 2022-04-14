В Братске пожарные вынесли девушку и юношу на руках

Днём 13 апреля в Братске пожарным поступило сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного дома коридорного типа на улице Олимпийская.
На момент прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.
- По внешним признакам визуально определить очаг возгорания было невозможно, поэтому сформированное звено газодымозащитной службы было отправлено на разведку пожара. Поднявшись на второй этаж, обнаружили дверь, из щелей которой шёл дым. В это время из соседней квартиры нам навстречу выбежали шестилетний мальчик и четырёхлетняя девочка, они были сильно напуганы. Детей эвакуировали в спасательных устройствах, потому как подъезд быстро наполнялся едким дымом, распространявшимся из горящей квартиры. Брата и сестру в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи, - сообщил начальник караула пожарно-спасательной части № 27 Сергей Голянт.
Пожарные, вскрыв дверь горящей квартиры, обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего юношу. Они находились на балконе. Их на руках эвакуировали из задымлённого помещения.
Спасённых в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи.
- Поиск людей осложнялся плотным задымлением из-за тлеющего дивана. Видимость составляла не более полуметра. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано, - уточнил Сергей Голянт.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, повреждены мебель и личные вещи. Квартира закопчена по всей площади.
Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 апреля в городе Саянск пенсионер погиб, пытаясь потушить пожар в своей квартире.