В Бурятии под суд пойдёт мужчина, зарезавший годовалого мальчика

37-летний житель села Ильинка, обвиняемый в убийстве годовалого ребёнка, пойдёт под суд. Его дело рассмотрит Верховный суд республики, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», зверское убийство произошло в Ильинке в июле 2021 года. Мама привезла маленького сына к его 45-летней бабушке, а сама уехала по делам. Вечером мама навестила малыша, покормила и умыла его. Бабушка мальчика и её сожитель были к этому времени пьяны. Однако мать всё же оставила у них малыша и вновь отлучилась.
Спустя 1,5 часа в полицию позвонила бабушка и сообщила, что внук мёртв. На теле погибшего страшной смертью мальчика обнаружили несколько десятков колото-резаных ранений.
Сперва было неизвестно, кто же зверски убил ребёнка. Проверялись версии о причастности к расправе жителей села.
Но вскоре стало понятно, что убийца – сожитель бабушки (на тот момент ему было 36 лет).
Следователи выяснили, что после того, как мама мальчика во второй оставила его, он начал плакать. В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребёнка мешали.
- На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом. Мужчина схватил нож и нанёс им несколько десятков ударов ребёнку по различным частям тела, - установило следствие.
Расследование этого страшного убийства поставил на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
У обвиняемого выявили психические и поведенческие расстройства, связанные с алкоголизмом. Комплексную психолого-психиатрическую экспертизу провели в Хабаровске. Эксперты пришли к выводу, что мужчина вменяем, и в момент убийства мог «в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью» направлено в суд. По этой статье предусмотрено в том числе пожизненное лишение свободы.
Следователи выяснили, что после того, как мама мальчика во второй оставила его, он начал плакать. В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребёнка мешали.
- На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом. Мужчина схватил нож и нанёс им несколько десятков ударов ребёнку по различным частям тела, - установило следствие.
Расследование этого страшного убийства поставил на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
У обвиняемого выявили психические и поведенческие расстройства, связанные с алкоголизмом. Комплексную психолого-психиатрическую экспертизу провели в Хабаровске. Эксперты пришли к выводу, что мужчина вменяем, и в момент убийства мог «в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью» направлено в суд. По этой статье предусмотрено в том числе пожизненное лишение свободы.