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В Бурятии перед Родительским днём горят кладбища

В Бурятии перед Родительским днём горят кладбища
Происшествия,  Фото:из архива
Пожары на кладбищах произошли в Улан-Удэ и в Тарбагатайском районе

В Бурятии, как и в прошлые годы, в преддверии Родительского дня начались пожары на кладбищах. Всё потому, что жители приходят навести порядок на могилах, убирают мусор и сухую траву, пренебрегая банальными правилами безопасности.

Так, 13 апреля в селе Тарбагатай загорелся мусор и сухая трава на площади 50 кв.метров. Огонь перекинулся на семь могил.

- Кроме того, вблизи очага возгорания на расстоянии 500 метров расположен населённый пункт, и на расстоянии 15 метров – лес, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарные ликвидировали огонь с помощью ранцевых лесных огнетушителей, устранив угрозу перехода пламени на жилые дома и лес.

Установлено, что пожар разгорелся из-за местного жителя, выбросившего окурок. На мужчину составлен протокол, наложен штраф в две тысячи рублей.

Ещё один пожар на кладбище произошёл накануне в Улан-Удэ.

- В посёлке Восточный сгорела трава на площади 400 кв. м. Закопчены семь могил, повреждены восемь венков, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года пожар на кладбище села Творогово Кабанского района повредил свыше ста могил

В этом году Родительский день будет 3 мая. 
пожар кладбище

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