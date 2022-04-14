В Бурятии перед Родительским днём горят кладбища

В Бурятии, как и в прошлые годы, в преддверии Родительского дня начались пожары на кладбищах. Всё потому, что жители приходят навести порядок на могилах, убирают мусор и сухую траву, пренебрегая банальными правилами безопасности.
Так, 13 апреля в селе Тарбагатай загорелся мусор и сухая трава на площади 50 кв.метров. Огонь перекинулся на семь могил.
- Кроме того, вблизи очага возгорания на расстоянии 500 метров расположен населённый пункт, и на расстоянии 15 метров – лес, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарные ликвидировали огонь с помощью ранцевых лесных огнетушителей, устранив угрозу перехода пламени на жилые дома и лес.
Установлено, что пожар разгорелся из-за местного жителя, выбросившего окурок. На мужчину составлен протокол, наложен штраф в две тысячи рублей.
Ещё один пожар на кладбище произошёл накануне в Улан-Удэ.
- В посёлке Восточный сгорела трава на площади 400 кв. м. Закопчены семь могил, повреждены восемь венков, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года пожар на кладбище села Творогово Кабанского района повредил свыше ста могил.
В этом году Родительский день будет 3 мая.