Владелец сбитой коровы и автомобилист встречались и в районном, и в Верховном суде
Верховный суд Бурятии рассмотрел дело о ДТП, в котором водитель автомобиля сбил корову.
Авария произошла, когда уже стемнело. Водитель не успел затормозить и сбил вышедшую на дорогу корову. Хозяина животного позже удалось установить. Так что водитель предъявил ему иск о взыскании ущерба за ремонт автомобиля.
Районный суд решил, что вина целиком лежит на владельце коровы, так как он оставил её без надзора. Суд первой инстанции постановил удовлетворить требования истца о взыскании ущерба.
Однако владелец коровы с этим не согласился и подал апелляцию в Верховный суд Бурятии. Там вскрылись некоторые детали, который районный суд не принял во внимание. Так, выяснилось, что водитель ехал на скорости выше позволенного, а кроме, несмотря на темноту, фары были выключены. Так что судебная коллегия на этот раз признала грубую неосторожность водителя.
- Судебная коллегия пришла к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению. Изменено решение суда первой инстанции в части размера взысканного материального ущерба. Он снижен до 70% от размера исковых требований. Суд принял во внимание, что истец, с учётом дорожных условий, тёмного времени суток, должен был избрать скоростной режим в соответствии с п.10.1 ПДД, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Верховный суд Бурятии разрешил спор хозяина коровы и водителя
Происшествия, Фото:
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