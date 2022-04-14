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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Ощущались слабые толчки

В Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

- От сейсмической станции поступила информация о том, что в 11.43 часов произошло сейсмособытие на территории Северо-Байкальского района. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 км юго-восточней посёлке Янчукан, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительной информации, ощущались слабые толчки в посёлке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Информация уточняется.
землетрясение

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