Ощущались слабые толчки
В Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
- От сейсмической станции поступила информация о том, что в 11.43 часов произошло сейсмособытие на территории Северо-Байкальского района. Магнитуда 4,8. Эпицентр находился в 14 км юго-восточней посёлке Янчукан, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительной информации, ощущались слабые толчки в посёлке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Информация уточняется.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии
Происшествия, Фото:
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