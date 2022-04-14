В Иркутской области пенсионер погиб, пытаясь потушить квартиру

















Сегодня, 14 апреля, в шестом часу утра в город Саянска Иркутской области произошёл пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Солнечный.По словам очевидцев, на третьем этаже панельной пятиэтажке горела квартира, в которой, возможно, находится пенсионер.К месту были направлены пожарные автоцистерны и автолестница.На момент прибытия пожарных из окна квартиры на третьем этаже шёл густой чёрный дым, а жильцы верхних этажей с балконов просили о помощи.Самостоятельно из подъезда успели выйти 10 человек.- По автолестнице пожарные оперативно смогли спасти трёх человек с четвёртого и пятого этажей. Одновременно с этим звено газодымозащитной службы проникло в горящую квартиру. Из-за высокой температуры и плотного задымления в первые минуты невозможно было начать поиски хозяина квартиры. Небольшая квартира от порога до окон была сильно захламлена различным горючим мусором. Только после того как пламя было сбито, начался поиск мужчины. Через некоторое время пенсионер был обнаружен в кухне без признаков жизни, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №16 Андрей Филиппов.В результате пожара однокомнатная квартира закопчена по всей площади.Пожар начался в комнате, где находилась кровать. Под матрасом и вокруг него было обнаружено большое количество окурков.Наиболее вероятной причиной трагедии названо неосторожное обращение с огнём при курении.- Установлено, что мужчина, обнаружив возгорание, предпринял меры по его тушению. На кухне, где он был обнаружен пожарными, из крана текла вода, а рядом с телом стояло ведро с водой. Видимо, из-за плотного задымления хозяин квартиры потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть опасную зону, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.