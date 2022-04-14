Число детсадовцев, у которых обнаружена инфекция, выросло
В детском саду «Черёмушка» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии норовирусную инфекцию выявили ещё у нескольких воспитанников, а также сотрудника. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне было известно только об одном детсадовце, подхватившем инфекцию.
- На сегодняшний день стало известно, что нopoвиpycнyю инфeкцию выявили ещё y пяти дeтeй и одного coтpyдникa пepcoнaла, - сообщается сегодня в группе «Тарбагатай-инфо».
Кроме того, выявлены нарушения санитарных норм. А именно нapyшeния ycлoвий xpaнeния пищeвыx пpoдyктoв и пpoдoвoльcтвeннoгo cыpья, а также caнитapнoгo cocтoяния и дeзинфeкциoннoгo peжимa
Деятельность группы по-прежнему приостановлена
Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами
- B xoдe oбcлeдoвaния oбъeктa выявлeны нapyшeния caнитapнo-эпидeмиoлoгичecкиx тpeбoвaний в чacти ycлoвий xpaнeния пищeвыx пpoдyктoв и пpoдoвoльcтвeннoгo cыpья, caнитapнoгo cocтoяния и дeзинфeкциoннoгo peжимa, кoтopыe мoгли cпocoбcтвoвaть pacпpocтpaнeнию инфeкции в гpyппe. Paccлeдoвaниe пo ycтaнoвлeнию пpичин вoзникнoвeния oчaгa пpoдoлжaeтcя, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», родители забили тревогу 7 апреля. У нескольких детей после обеда в садике началась рвота. Некоторым стало плохо уже дома вечером, но симптомы же – рвота. Коснулось это воспитанников одной ясельной группы. Сейчас работа группы приостановлена, дети находятся дома.
Справка:
Норовирусы, как и ротовирусы, вызывают вспышки острых кишечных инфекций. Согласно статистике, 50% случаев острых кишечных инфекций у взрослых и 30% у детей старшего возраста вызываются норовирусами. У детей младшего возраста норовирусы являются второй по частоте, после ротовирусов, причиной возникновения острых кишечных инфекций.
Основные пути передачи норовируса:
- пищевой, то есть человек может заразиться, например, употребив в пищу немытые овощи и фрукты;
- водный, когда человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус;
- контактно-бытовой, когда вирус попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д.
Первые симптомы заболевания проявляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. Как и любая кишечная инфекция, норовирусная опасна у детей развитием обезвоживания.
Основными мерами профилактики инфекции является соблюдение правил гигиены. Это мытьё рук после возвращения с улицы, мытьё всех овощей и фруктов перед употреблением в пищу.
В Бурятии в садике, где у детей началась рвота, выявили нарушения
Происшествия, Фото:
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