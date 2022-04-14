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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На утро 14 апреля новых пожаров нет

Вчера, 13 апреля, в Заиграевском районе Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. На тушении работали 16 сотрудников числа лесной охраны, было задействовано четыре единицы лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Площадь, пройденная огнём, составила 0,05 га. Возгорание ликвидировано.

На утро 14 апреля новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.

В республике (кроме северных районов) действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.


лесные пожары

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