 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

В Иркутске будут судить группу угонщиков японских иномарок

В Иркутске будут судить группу угонщиков японских иномарок
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Угонщики надеялись получить вознаграждение за возврат машин

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении автоугонщиков. Они обвиняются в совершении трёх краж и пяти покушений на кражи иномарок японского производства, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


Подозреваемых задержали летом прошлого года. Задержанными оказались четверо иркутян в возрасте от 24 до 35 лет.

Они заранее подыскивали машины на неохраняемых парковках, ночью разбивали окна и при помощи специального оборудования приводили двигатель в рабочее состояние. Специализировались на автомобилях марок «Ниссан» и «Инфинити». Таким образом, им удалось похитить три машины, в остальных пяти случаях благодаря противоугонным устройствам завести авто не смогли.

Машины фигуранты отгоняли в арендованный гараж для дальнейшего возврата за денежное вознаграждение.


В рамках расследования проведено более 25 экспертиз.

Материалы уголовных дел, возбуждённых по статье «Кража», направлены в суд для рассмотрения по существу.
угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 14.04.2022
На утро 14 апреля новых пожаров нет
В Иркутске будут судить группу угонщиков японских иномарок
В Иркутске будут судить группу угонщиков японских иномарок
Происшествия, 14.04.2022
Угонщики надеялись получить вознаграждение за возврат машин
Улан-удэнец воровал электрокабель в многоквартирных домах
Улан-удэнец воровал электрокабель в многоквартирных домах
Происшествия, 14.04.2022
Действия вора привели к перебоям в подаче электроэнергии
Появилось видео ДТП с перевернувшейся машиной в центре Улан-Удэ
Появилось видео ДТП с перевернувшейся машиной в центре Улан-Удэ
Происшествия, 14.04.2022
Потерявший управление автомобиль несколько раз перевернулся
В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 14.04.2022
По вине пьяного пострадал другой водитель
В центре Улан-Удэ легковушка перевернулась на крышу
В центре Улан-Удэ легковушка перевернулась на крышу
Происшествия, 14.04.2022
Автомобиль вылетел на пешеходную часть и перевернулся  
В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов
В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов
Происшествия, 14.04.2022
Прокуратура Бурятии вскрыла ряд нарушений в сфере обращения водных биологических ресурсов
В Бурятии на реке Чикой утонула женщина
В Бурятии на реке Чикой утонула женщина
Происшествия, 14.04.2022
Поиски утонувшей идут недалеко от границы с Монголией
В Улан-Удэ по трём статьям осудили экс-сотрудника салона сотовой связи
В Улан-Удэ по трём статьям осудили экс-сотрудника салона сотовой связи
Происшествия, 14.04.2022
Продавец-консультант продавал информацию об абонентах
В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников
В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников
Происшествия, 13.04.2022
Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^