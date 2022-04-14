В Иркутске будут судить группу угонщиков японских иномарок









В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении автоугонщиков. Они обвиняются в совершении трёх краж и пяти покушений на кражи иномарок японского производства, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Подозреваемых задержали летом прошлого года. Задержанными оказались четверо иркутян в возрасте от 24 до 35 лет.Они заранее подыскивали машины на неохраняемых парковках, ночью разбивали окна и при помощи специального оборудования приводили двигатель в рабочее состояние. Специализировались на автомобилях марок «Ниссан» и «Инфинити». Таким образом, им удалось похитить три машины, в остальных пяти случаях благодаря противоугонным устройствам завести авто не смогли.Машины фигуранты отгоняли в арендованный гараж для дальнейшего возврата за денежное вознаграждение.В рамках расследования проведено более 25 экспертиз.Материалы уголовных дел, возбуждённых по статье «Кража», направлены в суд для рассмотрения по существу.