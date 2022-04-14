Житель Бурятии, приехавший за сеном, устроил лесной пожар

Мужчина устроил пожар и уехал домой



В Кяхтинском районе Бурятии лесники и дознаватель отделения надзорной деятельности установили виновника лесного пожара, возникшего 12 апреля.



Выяснилось, что уроженец села Калинишна Кяхтинского района, имеющий участок поля, примыкающий к лесу, отправил своего внука за сеном. Мужчина выполнил просьбу дедушки, приехал на место, загрузил сено. Затем он поджёг стерни (остатки стеблей – ред.) и спокойно уехал домой.



Огонь же быстро распространился по полю и перешёл на лес. На тушении лесного пожара работали 12 сотрудников лесной охраны. Им удалось ликвидировать возгорание на площади 0,5 га.



- Низовой пожар прошёлся только по лесной подстилке. Лесные насаждения не пострадали, - отметил главный лесничий Кяхтинского лесничества Бато Ранжуров.



На виновника лесного пожара составлен протокол по части 4 статьи 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. В отношении собственника сельхозучастка составлен протокол по части 1 статьи 20.4 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности» за необеспечение очистки участка от горючих материалов.



На сегодня в Бурятии 50% лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, столько же – из-за перехода огня с земель иных категорий. Только за вчерашний день сотрудники лесной охраны потушили четыре ландшафтных пожара в Джидинском, Кяхтинском и Заиграевском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.



