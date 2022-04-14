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В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
По вине пьяного пострадал другой водитель

Вечером 13 апреля на Спиртзаводской трассе в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. Столкнулись «Тойота Марк Х» и «Тойота Королла Филдер».

- Около 19.30 часов 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк Х», следуя в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением водителя 1959 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП получил травмы водитель автомобиля «Тойоты Филдер».

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева произошло ДТП с перевернувшейся на крышу иномаркой.
ДТП

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