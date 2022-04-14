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Жителя Бурятии, собравшего коноплю, отправили в колонию

Жителя Бурятии, собравшего коноплю, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ранее был судим

Житель Кабанского района Бурятии предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере.

- Ранее судимый житель села Кабанск, являющийся инвалидом 3 группы, в августе 2020 года в поле собрал 5 726 гр конопли. В дальнейшем он хранил наркотик по месту жительства для личного употребления. Во время оперативно-розыскного мероприятия наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Кабанский районный суд по совокупности с предыдущим приговором назначил мужчине 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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