Жителя Бурятии, собравшего коноплю, отправили в колонию

Мужчина ранее был судим



Житель Кабанского района Бурятии предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере.



- Ранее судимый житель села Кабанск, являющийся инвалидом 3 группы, в августе 2020 года в поле собрал 5 726 гр конопли. В дальнейшем он хранил наркотик по месту жительства для личного употребления. Во время оперативно-розыскного мероприятия наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Кабанский районный суд по совокупности с предыдущим приговором назначил мужчине 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

