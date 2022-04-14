Прокуратура Бурятии вскрыла ряд нарушений в сфере обращения водных биологических ресурсов
Органы прокуратуры Бурятии проверили соблюдение законодательства в сфере обращения водных биологических ресурсов. По результатам проверки выявлены нарушения, о них сообщила пресс-служба надзорного органа.
Так, в Баунтовском районе после проверки прокуратуры возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Дела возбуждены на лиц, допустивших загрязнение водоёмов, повлекшее причинение водным биологическим ресурсам ущерб в размере 4,5 млн рублей. Проводится расследование.
Прокуроры Баргузинского, Кабанского районов, Гусиноозёрский межрайонный прокурор внесли руководителям трёх организаций представления, так как они с нарушениями занимались промысловой добычей рыбы.
Прокурорского вмешательства потребовала ситуация с теплоснабжающей организацией в Селенгинском районе. Организация забирала воду без соответствующего разрешения. В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов», ему внесено представление прокуратуры.
- В ходе проверки дана оценка деятельности органов контроля. Так, прокуратура республики внесла представление руководителю Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в связи с несоблюдением порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, привлечения к административной ответственности, - уточнили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов
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