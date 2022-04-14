 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов

В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура Бурятии вскрыла ряд нарушений в сфере обращения водных биологических ресурсов

Органы прокуратуры Бурятии проверили соблюдение законодательства в сфере обращения водных биологических ресурсов. По результатам проверки выявлены нарушения, о них сообщила пресс-служба надзорного органа.

Так, в Баунтовском районе после проверки прокуратуры возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Дела возбуждены на лиц, допустивших загрязнение водоёмов, повлекшее причинение водным биологическим ресурсам ущерб в размере 4,5 млн рублей. Проводится расследование.

Прокуроры Баргузинского, Кабанского районов, Гусиноозёрский межрайонный прокурор внесли руководителям трёх организаций представления, так как они с нарушениями занимались промысловой добычей рыбы.

Прокурорского вмешательства потребовала ситуация с теплоснабжающей организацией в Селенгинском районе. Организация забирала воду без соответствующего разрешения. В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов», ему внесено представление прокуратуры.

- В ходе проверки дана оценка деятельности органов контроля. Так, прокуратура республики внесла представление руководителю Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в связи с несоблюдением порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, привлечения к административной ответственности, - уточнили в прокуратуре Бурятии. 
прокуратура загрязнение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов
В Бурятии возбудили уголовные дела о загрязнении водоёмов
Происшествия, 14.04.2022
Прокуратура Бурятии вскрыла ряд нарушений в сфере обращения водных биологических ресурсов
В Бурятии на реке Чикой утонула женщина
В Бурятии на реке Чикой утонула женщина
Происшествия, 14.04.2022
Поиски утонувшей идут недалеко от границы с Монголией
В Улан-Удэ по трём статьям осудили экс-сотрудника салона сотовой связи
В Улан-Удэ по трём статьям осудили экс-сотрудника салона сотовой связи
Происшествия, 14.04.2022
Продавец-консультант продавал информацию об абонентах
В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников
В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников
Происшествия, 13.04.2022
Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки
В Улан-Удэ 18-летний парень выпал из окна высотного дома
В Улан-Удэ 18-летний парень выпал из окна высотного дома
Происшествия, 13.04.2022
Молодой человек находится в критическом состоянии
Житель Бурятии убил собутыльника, чтобы уединиться с женщиной
Житель Бурятии убил собутыльника, чтобы уединиться с женщиной
Происшествия, 13.04.2022
Убийца зверски бил жертву топором и молотком
Сообщения о минировании мэрии Улан-Удэ оказались фейком
Сообщения о минировании мэрии Улан-Удэ оказались фейком
Происшествия, 13.04.2022
Взрывотехники Росгвардии завершили осмотр административных зданий
В Бурятии выяснили причину рвоты у детей в садике
В Бурятии выяснили причину рвоты у детей в садике
Происшествия, 13.04.2022
Ясельная группа, где произошёл инцидент, сейчас закрыта
Первые укусы клещей зафиксированы в Бурятии
Первые укусы клещей зафиксированы в Бурятии
Происшествия, 13.04.2022
Клещи в республике окончательно проснулись и начали нападать на людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^