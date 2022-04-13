Причину пожара устанавливают
13 апреля в улусе Нуган Тункинского района Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 84-летней женщины.
- На момент прибытия пожарного подразделения дом был охвачен изнутри огнём полностью. В ходе тушения пожарные извлекли из дома тело женщины 1937 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь полностью уничтожил дом и веранду на площади 54 кв.м.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 апреля в селе Багдарин Баунтовского района произошёл пожар в частном доме, унёсший жизнь пенсионера.
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело пенсионерки
Происшествия, Фото:
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