В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки



В Чунском районе Иркутской области полицейские поблагодарили двух женщин, которые помогли задержать подозреваемого в разбойном нападении.



- Заместитель начальника отдела МВД России по Чунскому району подполковник полиции Артур Шарафудинов вручил благодарственные письма и ценные подарки Яне Дигильковой и Ольге Ушаковой. Благодаря неравнодушию и внимательности женщин была своевременно оказана помощь мальчику и задержан злоумышленник, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



5 апреля неизвестный мужчина на улице, угрожая мальчику, отнял его телефон. Случайными свидетелями оказались две местные жительницы. Возвращаясь с работы, они увидели мальчика, подозрительного мужчину рядом с ним, и поспешили на помощь. Затем отвели школьника в отдел полиции.



В кратчайшие сроки по ориентировке подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

