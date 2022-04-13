Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки
В Чунском районе Иркутской области полицейские поблагодарили двух женщин, которые помогли задержать подозреваемого в разбойном нападении.
- Заместитель начальника отдела МВД России по Чунскому району подполковник полиции Артур Шарафудинов вручил благодарственные письма и ценные подарки Яне Дигильковой и Ольге Ушаковой. Благодаря неравнодушию и внимательности женщин была своевременно оказана помощь мальчику и задержан злоумышленник, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
5 апреля неизвестный мужчина на улице, угрожая мальчику, отнял его телефон. Случайными свидетелями оказались две местные жительницы. Возвращаясь с работы, они увидели мальчика, подозрительного мужчину рядом с ним, и поспешили на помощь. Затем отвели школьника в отдел полиции.
В кратчайшие сроки по ориентировке подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки
Трое нарушителей доставлены в больницу
Квартира оказалась закопчена полностью
Женщина заказала контрабанду по почте
Молодой человек находится в критическом состоянии
Убийца зверски бил жертву топором и молотком
Пострадавших нет
Взрывотехники Росгвардии завершили осмотр административных зданий
Ясельная группа, где произошёл инцидент, сейчас закрыта
Клещи в республике окончательно проснулись и начали нападать на людей
Угонщик воспользовался рассеянностью владельца авто
Вор позарился не на булочки, а на технику
Сотрудники вневедомственной охраны первыми увидели дым из-под крыши
Пожилой мужчина совершил серию краж
Пожар действовал в Кяхтинском районе