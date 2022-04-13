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В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников

В Иркутской области две женщины помогли задержать разбойников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские вручили неравнодушным женщинам благодарственные письма и подарки

В Чунском районе Иркутской области полицейские поблагодарили двух женщин, которые помогли задержать подозреваемого в разбойном нападении.

- Заместитель начальника отдела МВД России по Чунскому району подполковник полиции Артур Шарафудинов вручил благодарственные письма и ценные подарки Яне Дигильковой и Ольге Ушаковой. Благодаря неравнодушию и внимательности женщин была своевременно оказана помощь мальчику и задержан злоумышленник, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

5 апреля неизвестный мужчина на улице, угрожая мальчику, отнял его телефон. Случайными свидетелями оказались две местные жительницы. Возвращаясь с работы, они увидели мальчика, подозрительного мужчину рядом с ним, и поспешили на помощь. Затем отвели школьника в отдел полиции.

В кратчайшие сроки по ориентировке подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 
разбой

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