В Иркутске майнинговая машина стала причиной пожара в квартире





13 апреля в 5.16 часов на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Полярная в Иркутске. Очевидцы сообщали, что горит однокомнатная квартира на первом этаже. Подъезд многоквартирного дома быстро заполнился дымом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.На момент прибытия пожарных из окон квартиры шёл густой дым, из дома выбежали 20 человек.- В связи с тем, что дом является газифицированным, было принято решение эвакуировать всех жильцов и отвести их на безопасное расстояние. Два отделения оперативно вывели ещё 30 человек из квартир с верхних этажей и из соседнего подъезда. Одновременно звено газодымозащитной службы проникло в горящую квартиру. В одной из комнат был обнаружен очаг пожара, на ликвидацию которого потребовалось менее пяти минут. Ещё некоторое время понадобилось для контрольного вскрытия деревянного пола и проливки скрытых очагов, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №5 Иркутска Александр Пельменев.В результате пожара были повреждены мебель и личные вещи, квартира оказалась закопчена по всей площади.Дознаватели МЧС России обнаружили в квартире поврежденный огнём так называемый «шумобокс» с майнинговым оборудованием. Как пояснил хозяин квартиры, который на момент пожара отсутствовал, в районе 5 утра ему на сотовый телефон поступило сообщение о том, что оборудование выключилось. А уже через 10 минут позвонили соседи и сообщили о пожаре в квартире.Сотрудники МЧС отмечают значительный рост числа пожаров в Иркутской области, на которых было обнаружено поврежденное майнинговое оборудование. Только с начала года на 12 пожарах дознаватели обнаружили сгоревшие специальные боксы и оргтехнику. Владельцы стихийных ферм чаще всего устанавливают «машинки» на балконах и в пустых квартирах, при этом оставляют работающую технику без присмотра круглосуточно. В свою очередь, шумоизоляционные и виброизоляционные боксы, выполненные из горючих материалов, создают дополнительную пожарную нагрузку.