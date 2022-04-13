Жительницу Забайкалья будут судить за «Волшебные бобы»

Женщина заказала контрабанду по почте



Жительница села Цугол Могойтуйского района Забайкальского края предстанет перед судом за контрабанду таблеток для похудения. Женщина обвиняется в незаконном перемещении через государственную границу РФ сильнодействующих веществ, а также в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



- По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемая, находясь по месту жительства в селе Цугол, через Интернет заказала из Казахстана восемь упаковок препарата для снижения веса, содержащего сильнодействующие вещества (сибутрамин). Шесть упаковок препарата «Волшебные бобы» заказала для личного употребления, две - в целях дальнейшей продажи, - говорится в сообщении.



Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.



Санкция ч.1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Санкция ч. 3 ст. 234 УК РФ предусматривает в том числе наказание в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, а также лишения свободы на срок до 8 лет.

