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Житель Бурятии убил собутыльника, чтобы уединиться с женщиной

Житель Бурятии убил собутыльника, чтобы уединиться с женщиной
Происшествия,  Фото:обвиняемый показывает, куда выкинул окровавленные брюки. СУ СКР по Бурятии
Убийца зверски бил жертву топором и молотком

Утром 12 апреля в доме в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии был убит 45-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан 39-летний мужчина, который бродяжничал по округе.

По данным следствия, обвиняемый не имеет постоянного места жительства и занимается бродяжничеством. Несколько дней назад в Мухоршибири он случайно познакомился с местным жителем, вместе с которым стал распивать алкоголь. Вечером 11 апреля они пришли в соседнее село Новый Заган к знакомой женщине. Застолье продолжилось у неё дома.

На следующее утро и произошло убийство. Причиной стало то, что бездомный мужчина решил уединиться с хозяйкой дома.

- Обвиняемый решил избавиться от собутыльника, чтобы остаться наедине с хозяйкой. Сначала, пока приятель находился на улице, он запер дверь. Однако мужчина не уходил, пытался пробраться обратно, кричал и стучал в стены и окна дома. Тогда злоумышленник взял топор, открыл дверь и на крыльце нанёс множество ударов лезвием по голове потерпевшего, после чего добил его молотком, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Затем убийца убежал из дома и попытался спрятаться. Впрочем, полицейские оперативно нашли и задержали его в соседнем селе. Там он уже успел избавиться от окровавленных брюк. Однако после допроса показал следователям место, где оставил свои вещи, а также орудие преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В связи с тем, что обвиняемый страдает психическим заболеванием, для разрешения вопросов о его вменяемости будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - сообщили в следственном управлении.


убийство

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