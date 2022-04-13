Молодой человек находится в критическом состоянии
В Улан-Удэ сегодня, 13 апреля, в первом часу дня из окна высотного дома на улице Ключевская в результате несчастного случая упал 18-летний молодой человек. По предварительным данным, он выпал с высоты не менее девятого этажа. Пострадавшему тут же вызвали «скорую помощь».
Информацию о несчастном случае подтвердили в МВД по Бурятии.
Молодой человек жив, но находится в критическом состоянии, сообщил «Байкал-Daily» глaвный врач Тeppитopиaльнoгo цeнтpa мeдицины кaтacтpoф Бурятии Bячecлaв Tимкин.
- Информация о происшествии к нам поступила в 12:12. Бригада успела приехать за 10 минут. Пострадавший был с серьёзными травмами доставлен в БСМП, - сообщил Вячеслав Тимкин.
По предварительным данным, молодой человек находится в коме, он переведён на аппаратное дыхание. Врачи борются за его жизнь.
В Улан-Удэ 18-летний парень выпал из окна высотного дома
Происшествия, Фото:
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