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12 апреля

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В Бурятии горели жилой и нежилой дома

В Бурятии горели жилой и нежилой дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших нет

12 апреля в двух районах Бурятии горели дома, из них только один – жилой. О пожарах рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В СНТ «Лесник» Заиграевского района загорелась крыша жилого дома. Огонь уничтожил её на площади 28 кв.м.

Предположительной причиной пожара названа неисправность дымохода.

Также накануне в селе Горячинск Прибайкальского района загорелся неэксплуатируемый дом.

Дом выгорел изнутри полностью на площади 45 кв.м., также сгорела веранда на площади 20 кв.м.

В этом случае причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.


пожар

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