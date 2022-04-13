В Бурятии горели жилой и нежилой дома

Пострадавших нет



12 апреля в двух районах Бурятии горели дома, из них только один – жилой. О пожарах рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В СНТ «Лесник» Заиграевского района загорелась крыша жилого дома. Огонь уничтожил её на площади 28 кв.м.



Предположительной причиной пожара названа неисправность дымохода.



Также накануне в селе Горячинск Прибайкальского района загорелся неэксплуатируемый дом.



Дом выгорел изнутри полностью на площади 45 кв.м., также сгорела веранда на площади 20 кв.м.



В этом случае причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.





