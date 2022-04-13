Пострадавших нет
12 апреля в двух районах Бурятии горели дома, из них только один – жилой. О пожарах рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В СНТ «Лесник» Заиграевского района загорелась крыша жилого дома. Огонь уничтожил её на площади 28 кв.м.
Предположительной причиной пожара названа неисправность дымохода.
Также накануне в селе Горячинск Прибайкальского района загорелся неэксплуатируемый дом.
Дом выгорел изнутри полностью на площади 45 кв.м., также сгорела веранда на площади 20 кв.м.
В этом случае причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В Бурятии горели жилой и нежилой дома
Происшествия, Фото:
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