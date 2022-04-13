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В Бурятии выяснили причину рвоты у детей в садике

В Бурятии выяснили причину рвоты у детей в садике
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ясельная группа, где произошёл инцидент, сейчас закрыта

В детском саду «Черёмушка» в селе Нижний Саянтуй продолжается расследование недомогания детей из ясельной группы. Расследование проводят сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», родители забили тревогу 7 апреля. У нескольких детей после обеда в садике началась рвота. Некоторым стало плохо уже дома вечером, но симптомы же – рвота.

12 апреля выяснилось, что у одного из воспитанников норовирусная инфекция. Деятельность ясельной группы приостановлена, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».

- В связи с тем, что у одного воспитанника ясельной группы по результатам лабораторного исследования выявлена норовирусная инфекция, в детском саду проводятся противоэпидемические мероприятия. Функционирование группы временно приостановлено. За детьми установлено медицинское наблюдение. Произведён забор биоматериала у контактных детей и персонала, результаты исследований ожидаются, - прокомментировала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Кроме того, произведён отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов. Состоялась заключительная дезинфекция.

- Расследование по установлению причин возникновения очага продолжается, - отметила Елена Кузьмина.

Все дети чувствуют себя хорошо, уточнила начальник управления образования администрации Тарбагатайского района Татьяна Номоконова. По её словам, пятеро детей уже на следующий день после недомогания вновь пришли в садик.

«Тарбагатай-инфо» уточняет, что сейчас в детском саду усилен утренний фильтр по профилактике кишечных заболеваний.

Справка:

Норовирусы, как и ротовирусы, вызывают вспышки острых кишечных инфекций. Согласно статистике, 50% случаев острых кишечных инфекций у взрослых и 30% у детей старшего возраста вызываются норовирусами. У детей младшего возраста норовирусы являются второй по частоте, после ротовирусов, причиной возникновения острых кишечных инфекций.

Основные пути передачи норовируса:

- пищевой, то есть человек может заразиться, например, употребив в пищу немытые овощи и фрукты;

- водный, когда человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус;
- контактно-бытовой, когда вирус попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д.

Первые симптомы заболевания проявляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. Как и любая кишечная инфекция, норовирусная опасна у детей развитием обезвоживания.

Основными мерами профилактики инфекции является соблюдение правил гигиены. Это мытьё рук после возвращения с улицы, мытьё всех овощей и фруктов перед употреблением в пищу.
детские сады

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