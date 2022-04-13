В Бурятии выяснили причину рвоты у детей в садике

Ясельная группа, где произошёл инцидент, сейчас закрыта
В детском саду «Черёмушка» в селе Нижний Саянтуй продолжается расследование недомогания детей из ясельной группы. Расследование проводят сотрудники Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», родители забили тревогу 7 апреля. У нескольких детей после обеда в садике началась рвота. Некоторым стало плохо уже дома вечером, но симптомы же – рвота.
12 апреля выяснилось, что у одного из воспитанников норовирусная инфекция. Деятельность ясельной группы приостановлена, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
- В связи с тем, что у одного воспитанника ясельной группы по результатам лабораторного исследования выявлена норовирусная инфекция, в детском саду проводятся противоэпидемические мероприятия. Функционирование группы временно приостановлено. За детьми установлено медицинское наблюдение. Произведён забор биоматериала у контактных детей и персонала, результаты исследований ожидаются, - прокомментировала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Кроме того, произведён отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов. Состоялась заключительная дезинфекция.
- Расследование по установлению причин возникновения очага продолжается, - отметила Елена Кузьмина.
Все дети чувствуют себя хорошо, уточнила начальник управления образования администрации Тарбагатайского района Татьяна Номоконова. По её словам, пятеро детей уже на следующий день после недомогания вновь пришли в садик.
«Тарбагатай-инфо» уточняет, что сейчас в детском саду усилен утренний фильтр по профилактике кишечных заболеваний.
Справка:
Норовирусы, как и ротовирусы, вызывают вспышки острых кишечных инфекций. Согласно статистике, 50% случаев острых кишечных инфекций у взрослых и 30% у детей старшего возраста вызываются норовирусами. У детей младшего возраста норовирусы являются второй по частоте, после ротовирусов, причиной возникновения острых кишечных инфекций.
Основные пути передачи норовируса:
- пищевой, то есть человек может заразиться, например, употребив в пищу немытые овощи и фрукты;
- водный, когда человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус;
- контактно-бытовой, когда вирус попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д.
Первые симптомы заболевания проявляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. Как и любая кишечная инфекция, норовирусная опасна у детей развитием обезвоживания.
Основными мерами профилактики инфекции является соблюдение правил гигиены. Это мытьё рук после возвращения с улицы, мытьё всех овощей и фруктов перед употреблением в пищу.
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Происшествия, Фото:
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