Первые укусы клещей зафиксированы в Бурятии

Клещи в республике окончательно проснулись и начали нападать на людей



В Бурятии появились первые люди, которых укусили клещи в этом сезоне.



- На 12 апреля в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились пять человек, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В этом сезоне запланировано обработать 2800 га территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций, обезопасив их от клещей.



От клещевого вирусного энцефалита планируется привить 86,3 тысяч человек.



По данным на 12 апреля, привито почти 20 тысяч жителей, в том числе 12,7 тысяч рублей.



Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.



- Прививки являются наиболее надёжным методом защиты от клещевого энцефалита, которые можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за два недели до предполагаемого выхода в природные очаги, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.



