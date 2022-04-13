Клещи в республике окончательно проснулись и начали нападать на людей
В Бурятии появились первые люди, которых укусили клещи в этом сезоне.
- На 12 апреля в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились пять человек, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В этом сезоне запланировано обработать 2800 га территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций, обезопасив их от клещей.
От клещевого вирусного энцефалита планируется привить 86,3 тысяч человек.
По данным на 12 апреля, привито почти 20 тысяч жителей, в том числе 12,7 тысяч рублей.
Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.
- Прививки являются наиболее надёжным методом защиты от клещевого энцефалита, которые можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за два недели до предполагаемого выхода в природные очаги, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Первые укусы клещей зафиксированы в Бурятии
Происшествия, Фото:
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