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Первые укусы клещей зафиксированы в Бурятии

Первые укусы клещей зафиксированы в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи в республике окончательно проснулись и начали нападать на людей

В Бурятии появились первые люди, которых укусили клещи в этом сезоне.

- На 12 апреля в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились пять человек, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В этом сезоне запланировано обработать 2800 га территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций, обезопасив их от клещей.

От клещевого вирусного энцефалита планируется привить 86,3 тысяч человек.

По данным на 12 апреля, привито почти 20 тысяч жителей, в том числе 12,7 тысяч рублей.

Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

- Прививки являются наиболее надёжным методом защиты от клещевого энцефалита, которые можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за два недели до предполагаемого выхода в природные очаги, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

клещи

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