Житель Иркутской области обокрал пекарню





46-летняя жительница посёлка Баяндай Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о краже из её пекарни.Женщина сообщила полицейским, что пекарня не работает с декабря прошлого года. Но накануне утром владелица приехала проверить помещение и обнаружила открытую дверь. Из пекарни пропали два электродвигателя, три камер видеонаблюдения. Ущерб пострадавшая оценила на сумму более 50 тысяч рублей.Полицейские задержали 52-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что в пекарню залез через крышу.Украденное имущество полицейские обнаружили в доме у подозреваемого.- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.