В Бурятии росгвардейцы спасли товар из горевшего магазина





12 апреля в селе Тарбагатай в Бурятии загорелся продуктовый магазин. На помощь первыми пришли росгвардейцы.- Находясь на маршруте патрулированияв, наряд вневедомственной охраны заметил дым из-под крыши продуктового магазина. В это же время сработала охранно-пожарная сигнализация. Из-за раннего времени в торговой точке было немного покупателей. Росгвардейцы вывели их на улицу и сообщили о возгорании в пожарную охрану. Затем наряд вневедомственной охраны помог персоналу магазина частично эвакуировать имущество и товарно-материальные ценности. В результате слаженных действий никто не пострадал, имущество сохранено, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание. На момент их приезда огнём была охвачена кровля магазина и котельной.- Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения. В результате пожара уничтожена кровля котельной и магазина на общей площади 66 кв.метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительной причиной возгорания названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей, а именно перекал трубы.