 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

В Бурятии росгвардейцы спасли товар из горевшего магазина

В Бурятии росгвардейцы спасли товар из горевшего магазина
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники вневедомственной охраны первыми увидели дым из-под крыши

12 апреля в селе Тарбагатай в Бурятии загорелся продуктовый магазин. На помощь первыми пришли росгвардейцы.

- Находясь на маршруте патрулированияв, наряд вневедомственной охраны заметил дым из-под крыши продуктового магазина. В это же время сработала охранно-пожарная сигнализация. Из-за раннего времени в торговой точке было немного покупателей. Росгвардейцы вывели их на улицу и сообщили о возгорании в пожарную охрану. Затем наряд вневедомственной охраны помог персоналу магазина частично эвакуировать имущество и товарно-материальные ценности. В результате слаженных действий никто не пострадал, имущество сохранено, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.


Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание. На момент их приезда огнём была охвачена кровля магазина и котельной.

- Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения. В результате пожара уничтожена кровля котельной и магазина на общей площади 66 кв.метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной возгорания названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей, а именно перекал трубы.



Росгвардия пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области обокрал пекарню
Житель Иркутской области обокрал пекарню
Происшествия, 13.04.2022
Вор позарился не на булочки, а на технику
В Бурятии росгвардейцы спасли товар из горевшего магазина
В Бурятии росгвардейцы спасли товар из горевшего магазина
Происшествия, 13.04.2022
Сотрудники вневедомственной охраны первыми увидели дым из-под крыши
В Забайкалье бомж воровал сварочные аппараты
В Забайкалье бомж воровал сварочные аппараты
Происшествия, 13.04.2022
Пожилой мужчина совершил серию краж
В Бурятии потушили пятый лесной пожар
В Бурятии потушили пятый лесной пожар
Происшествия, 13.04.2022
Пожар действовал в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ во врезавшемся в отбойник авто пострадали четыре человека
В Улан-Удэ во врезавшемся в отбойник авто пострадали четыре человека
Происшествия, 13.04.2022
ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло этой ночью
В Улан-Удэ «заминировали» мэрию, вокзал и аэропорт
В Улан-Удэ «заминировали» мэрию, вокзал и аэропорт
Происшествия, 13.04.2022
На месте работают правоохранительные и экстренные службы
Улан-удэнка на украденные у бабушки деньги делала маникюр
Улан-удэнка на украденные у бабушки деньги делала маникюр
Происшествия, 13.04.2022
Девушка, обокравшая родную бабушку, пошла под суд
В Бурятии остановили автомобиль с 15 мешками краснокнижного растения
В Бурятии остановили автомобиль с 15 мешками краснокнижного растения
Происшествия, 13.04.2022
Редкое растение верблюжья колючка находится под угрозой исчезновения
Братья спасли мужчину и женщину из горящей квартиры в Иркутской области
Братья спасли мужчину и женщину из горящей квартиры в Иркутской области
Происшествия, 12.04.2022
Молодые люди проходили мимо во время происшествия 
В Иркутской области сожгли угнанный автомобиль
В Иркутской области сожгли угнанный автомобиль
Происшествия, 12.04.2022
Один из угонщиков 12 раз привлекался к уголовной ответственности
В Братске замдиректора спортшколы осудили за взятку
В Братске замдиректора спортшколы осудили за взятку
Происшествия, 12.04.2022
За четыре года она получила 350 тысяч рублей
Улан-удэнец убил приятеля из-за громкости телевизора
Улан-удэнец убил приятеля из-за громкости телевизора
Происшествия, 12.04.2022
После убийства нападавший спокойно продолжил застолье
Под Иркутском неизвестный скупал элитное спиртное по чужой карте
Под Иркутском неизвестный скупал элитное спиртное по чужой карте
Происшествия, 12.04.2022
Мужчина за один час посетил все близлежащие магазины
Житель Бурятии задержан в Москве за убийство
Житель Бурятии задержан в Москве за убийство
Происшествия, 12.04.2022
Мужчина нанёс несколько ножевых ранений оппоненту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^