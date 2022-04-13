Пожилой мужчина совершил серию краж
В городе Краснокаменск Забайкальском крае сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазина. Ранее в полицию обратился владелец сети магазинов строительных материалов и техники с сообщением о пропаже нескольких электроинструментов.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи гражданин без определённого места жительства 1955 года рождения.
Выяснилось, что в марте подозреваемый приходил в магазин и незаметно выносил сварочные аппараты, каждый из которых стоит более десяти тысяч рублей. Сейчас установлена его причастность к четырём кражам.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению места сбыта похищенного имущества и его изъятию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье бомж воровал сварочные аппараты
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор позарился не на булочки, а на технику
Сотрудники вневедомственной охраны первыми увидели дым из-под крыши
Пожилой мужчина совершил серию краж
Пожар действовал в Кяхтинском районе
ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло этой ночью
На месте работают правоохранительные и экстренные службы
Девушка, обокравшая родную бабушку, пошла под суд
Редкое растение верблюжья колючка находится под угрозой исчезновения
Выгорело пять «квадратов»
Молодые люди проходили мимо во время происшествия
Один из угонщиков 12 раз привлекался к уголовной ответственности
За четыре года она получила 350 тысяч рублей
После убийства нападавший спокойно продолжил застолье
Мужчина за один час посетил все близлежащие магазины
Мужчина нанёс несколько ножевых ранений оппоненту