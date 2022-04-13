В Забайкалье бомж воровал сварочные аппараты

Пожилой мужчина совершил серию краж



В городе Краснокаменск Забайкальском крае сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазина. Ранее в полицию обратился владелец сети магазинов строительных материалов и техники с сообщением о пропаже нескольких электроинструментов.



Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи гражданин без определённого места жительства 1955 года рождения.



Выяснилось, что в марте подозреваемый приходил в магазин и незаметно выносил сварочные аппараты, каждый из которых стоит более десяти тысяч рублей. Сейчас установлена его причастность к четырём кражам.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению места сбыта похищенного имущества и его изъятию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

