В Бурятии потушили пятый лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Пожар действовал в Кяхтинском районе



Накануне, 12 апреля, в Бурятии возник один лесной пожар, он действовал в Кяхтинском районе.



- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работали 12 сотрудников лесной охраны, задействовано пять единиц лесопожарной техники. Возгорание было ликвидировано в первые сутки на площади 0,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 13 апреля новых возгораний в лесах республики не зафиксировано.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано пять лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 236 га.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.



