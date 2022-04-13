Пожар действовал в Кяхтинском районе
Накануне, 12 апреля, в Бурятии возник один лесной пожар, он действовал в Кяхтинском районе.
- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работали 12 сотрудников лесной охраны, задействовано пять единиц лесопожарной техники. Возгорание было ликвидировано в первые сутки на площади 0,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 13 апреля новых возгораний в лесах республики не зафиксировано.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано пять лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 236 га.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили пятый лесной пожар
Происшествия, Фото:
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