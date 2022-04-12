За четыре года она получила 350 тысяч рублей
В Братске заместитель директора по административно-хозяйственной работе детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту признана виновной в получении взятки.
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2020 годы замдиректора спортивной школы получила 350 тысяч рублей.
- Взятка предназначалась за способствовании в заключении договоров аренды муниципального имущества между спортивной школой и обществом с ограниченной ответственностью в пользу директора автосервиса. Таким образом, она обеспечила взяткодателю преимущественное право на заключение договоров, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Накануне приговором суда подсудимая признана виновной. Ей назначено пять лет лишения свободы условно. Кроме того, суд конфисковал деньги осуждённой в размере полученной взятки.
В Братске замдиректора спортшколы осудили за взятку
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